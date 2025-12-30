Erasmus Italiano confermati i fondi per il 2026 | 3 milioni per studiare in altri atenei della Penisola Cosa prevede la Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2026 conferma il finanziamento di 3 milioni di euro per il programma Erasmus Italiano, destinato a sostenere gli studenti che desiderano studiare in altri atenei italiani. Questa misura mira a favorire la mobilità tra diverse istituzioni universitarie del Paese, offrendo opportunità di formazione e scambio culturale. Di seguito, vengono illustrate le principali novità e modalità di accesso previste dalla legge.

La Legge di Bilancio 2026 stanzia 3 milioni di euro per rifinanziare il fondo "Erasmus italiano", garantendo borse di studio agli studenti che scelgono percorsi di mobilità tra diversi atenei nazionali.

