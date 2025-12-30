Equitazione | Gilles Thomas non sbaglia a Mechelen Suo il successo nella Jumping World Cup

Gilles Thomas si è imposto nella settima tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026 a Mechelen, confermando la sua abilità nel salto ostacoli. Dopo i risultati di Larissa Pauluis nel dressage, anche questa gara ha sottolineato l’eccellenza delle competizioni eque­striche belga, con il cavaliere francese che ha conquistato il successo nella tappa del Western European League.

Dopo i successi di Larissa Pauluis nel dressage, fra Gran Prix e Freestyle, lo show equestre di Mechelen parla ancora la lingua belga: a vincere nella settima tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026, Western European League Calendar, è stato Gilles Thomas. Il cavaliere nato proprio nel luogo dove si è tenuta la gara, campione europeo a squadre a La Coruna 2025, si è imposto (in sella a Qalista DN) al jump off: percorso pulito al primo giro e poi 4 penalità nel round decisivo, con un tempo di 41.30. A completare il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza, si sono sistemati: la sorpresa svedese rappresentata da Marcus Westergren (montante Airco de L Esprit Z – numero 236 del ranking), col tempo di 42. 🔗 Leggi su Oasport.it

