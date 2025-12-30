Equitazione | Gilles Thomas non sbaglia a Mechelen Suo il successo nella Jumping World Cup
Gilles Thomas si è imposto nella settima tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026 a Mechelen, confermando la sua abilità nel salto ostacoli. Dopo i risultati di Larissa Pauluis nel dressage, anche questa gara ha sottolineato l’eccellenza delle competizioni equestriche belga, con il cavaliere francese che ha conquistato il successo nella tappa del Western European League.
Dopo i successi di Larissa Pauluis nel dressage, fra Gran Prix e Freestyle, lo show equestre di Mechelen parla ancora la lingua belga: a vincere nella settima tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026, Western European League Calendar, è stato Gilles Thomas. Il cavaliere nato proprio nel luogo dove si è tenuta la gara, campione europeo a squadre a La Coruna 2025, si è imposto (in sella a Qalista DN) al jump off: percorso pulito al primo giro e poi 4 penalità nel round decisivo, con un tempo di 41.30. A completare il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza, si sono sistemati: la sorpresa svedese rappresentata da Marcus Westergren (montante Airco de L Esprit Z – numero 236 del ranking), col tempo di 42. 🔗 Leggi su Oasport.it
