Epifania a teatro per i piccoli con Pimpa il musical a pois | a Senigallia la ' prima' nelle Marche

Il teatro “La Fenice” di Senigallia ospita martedì 6 gennaio, alle ore 17, una rappresentazione speciale per l’Epifania: “Pimpa, il musical a pois”. La prima regionale di questo spettacolo, promosso dal Comune e Amat con il supporto di MiC e Regione Marche, offre ai più piccoli un’occasione di intrattenimento e cultura in una cornice sobria e adatta a tutta la famiglia.

SENIGALLIA - La stagione di prosa del teatro “La Fenice” di Senigallia, promossa da Comune e Amat con il contributo di MiC e Regione Marche, propone fuori abbonamento e in prima regionale martedì 6 gennaio – inizio ore 17 - lo spettacolo “Pimpa. Il musical a pois” realizzato da Fondazione Aida su. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Epifania a teatro per i piccoli con "Pimpa, il musical a pois": a Senigallia la 'prima' nelle Marche Leggi anche: La fantastica Pimpa di Altan compie 50 anni. E debutta in un musical Leggi anche: Topo gigio arriva per la prima volta a teatro, presentato il musical in scena nel 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Pimpa compie 50 anni e arriva a teatro con Il Musical a Pois - Dalla penna di Altan alla regia di Enzo D’Alò: la Pimpa, amatissima cagnolina a pois, festeggia i 50 anni con uno spettacolo teatrale colorato e sorprendente. tg24.sky.it La stagione teatrale dedicata ai più piccoli. Al Giglio triplo recital a pois della Pimpa - Sta arrivando al Teatro del Giglio Giacomo Puccini la stagione teatrale dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, con titoli di qualità creati dalle più importanti Compagnie a livello nazionale ... msn.com

La "Befana dei Piccoli" da domani a Napoli tra cinema e teatro - Comincia sul grande schermo, domani 4 gennaio, con la proiezione di "Yuku e il fiore dell'Himalaya", film di Arnaud Demuynck e Rémi Durin, la programmazione dell'Epifania al Teatro dei Piccoli nella ... ansa.it

Su RAI 1 torna il tradizionale Concerto dell'Epifania, trasmesso dal Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.