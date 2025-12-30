Epifania a teatro | Il volo

Per l’Epifania, il Teatro Testoni propone alle 16.30 lo spettacolo “Il volo”. La rappresentazione racconta le avventure di Gustavo e Gioacchino, due personaggi che vivono in una discarica. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio diverso, tra teatro e fantasia, in un ambiente adatto a tutte le età. Un evento semplice e originale per celebrare la festa in modo partecipato e coinvolgente.

