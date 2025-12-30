Epifania a teatro | Il volo
Per l’Epifania, il Teatro Testoni propone alle 16.30 lo spettacolo “Il volo”. La rappresentazione racconta le avventure di Gustavo e Gioacchino, due personaggi che vivono in una discarica. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio diverso, tra teatro e fantasia, in un ambiente adatto a tutte le età. Un evento semplice e originale per celebrare la festa in modo partecipato e coinvolgente.
Appuntamento al Teatro testoni per l'Epifania: alle 16.30 lo spettacolo “Il volo”. In una discarica vivono due strani e simpatici personaggi: Gustavo e Gioacchino.Gustavo costruisce macchine speciali, motori mai visti, e sogna di realizzare una trivella che scavando lo porti fino in Cina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: All'Epifania torna in scena il burattino più amato di sempre: sul palco del Teatro Fabbri arriva Pinocchio
Leggi anche: Villaggi, mercatini e Natale in Teatro : si illuminano le feste messinesi fino all'Epifania
Burattini a Palazzo Pepoli: “Il volo della Befana”; Befana a Napoli e in Campania con i bambini: 10 cosa fare dal 3 al 6 Gennaio 2025; Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Burattini a Palazzo Pepoli | Il volo della Befana.
Epifania a teatro: "Il volo" - Appuntamento al Teatro testoni per l'Epifania: alle 16. bolognatoday.it
Epifania 2025: in volo, in barca o coi Re Magi. I principali eventi in Italia - L’Epifania, celebrata il 6 gennaio, rappresenta una delle ricorrenze più significative del calendario cristiano, e celebra l’arrivo dei Re Magi – Gaspare, Melchiorre e Baldassarre – a Betlemme, ... quotidiano.net
Epifania a Teatro, “Scrooge, non è mai troppo tardi” al Bonci di Cesena - La compagnia svizzera PerpetuoMobileTeatro arriva per la prima volta al Teatro Bonci di Cesena, martedì 6 gennaio (ore 16, nell’ambito della ... libertas.sm
Su RAI 1 torna il tradizionale Concerto dell'Epifania, trasmesso dal Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.