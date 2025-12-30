Ep741 – Donna trovata morta in un cortile a Milano non è escluso l’omicidio – Influenza vicina al picco 950mila italiani a letto

Nella città di Milano, una donna è stata rinvenuta senza vita in un cortile, con evidenti segni sul collo. La scoperta, fatta alle prime ore del mattino dalla custode, apre diverse ipotesi, tra cui quella di un possibile omicidio. Nel frattempo, l’influenza si avvicina al picco stagionale, con circa 950.000 italiani colpiti e a letto. Questi eventi evidenziano l’importanza di rimanere informati sulle emergenze e sui rischi sanitari.

Donna trovata morta in un cortile a Milano, ha dei segni sul collo: non è escluso l’omicidio. Il corpo, semisvestito, trovato dalla custode alle 8.30, non sarebbe precipitata. Influenza in Italia vicina al picco, 950mila italiani a letto e vola la variante K. Come riconoscere e difendersi dall’influenza. Gli ultimi dati Iss, il “caso dei pronto soccorso” e i consigli del virologo. Il 2025 di Sinner e dell’Italia del tennis: Jannik re di Wimbledon e terza Davis per gli Azzurri. Si chiude un anno storico per il movimento tennistico italiano: brillano anche le donne con la conquista della Billie Jean King Cup. 🔗 Leggi su Lapresse.it

