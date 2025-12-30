EP 14 | Cosa vedere al cinema a Capodanno

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa puntata di Visioni, esploriamo le proposte cinematografiche per il Capodanno, concentrandoci su

Ascolta il podcast Visioni su SpotifyNella puntata di oggi parliamo di No Other Choice, la nuova commedia nera di Park Chank-wook. Di Una di famiglia, film kitsch con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. Poi de La piccola Amélie, delicata e irriverente opera d'animazione. Per finire facciamo il. 🔗 Leggi su Today.it

ep 14 cosa vedere al cinema a capodanno

© Today.it - EP. 14: Cosa vedere al cinema a Capodanno

Leggi anche: Capodanno, al cinema Astra la mezzanotte si passa a vedere un film

Leggi anche: Natale al cinema, da Zalone a Sorrentino: cosa vedere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Speciale Tg1; Stasera in tv (26 dicembre), il concerto natalizio di Eleonora Daniele sfida il Natale di Ficarra e Picone; Quando esce? Le date di inizio delle serie tv e delle fiction più attese; Sentenced to Be a Hero: cosa aspettarsi dal dark fantasy pronto a sconvolgere il 2026?.

New Zealand vs Papua New Guinea: The Safe Haven vs The Last Frontier

Video New Zealand vs Papua New Guinea: The Safe Haven vs The Last Frontier

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.