Enel nel 2025 raccolte 3 tonnellate di rifiuti grazie al volontariato aziendale

Nel 2025, Enel ha raccolto tre tonnellate di rifiuti grazie all’impegno del volontariato aziendale. L’obiettivo è contribuire a ridurre l’inquinamento causato da materiali non biodegradabili, promuovendo una cultura di sostenibilità e responsabilità condivisa tra cittadini e aziende. Questo progetto evidenzia l’importanza di azioni concrete per preservare l’ambiente e sensibilizzare sulle pratiche di gestione dei rifiuti.

Ridurre l'impatto dell'inquinamento provocato dai materiali non biodegradabili, sensibilizzare i cittadini sull'importanza della sostenibilità e favorire una responsabilità condivisa. Sono questi gli obiettivi centrali che Enel, per quanto riguarda l'aspetto ambientale, porta avanti attraverso un programma strutturato e capillare di volontariato aziendale. Solo nel 2025, grazie all'impegno dei volontari del Gruppo, sono state raccolte oltre 3 tonnellate di rifiuti – 2,5 tonnellate di indifferenziato, 424 chilogrammi tra vetro e metalli, 229 chilogrammi di plastica e 23 chilogrammi di carta. Numeri significativi che evidenziano quanto ancora il tema della corretta gestione dei rifiuti sia urgente, ma che al tempo stesso testimoniano l'efficacia delle attività di clean up e il loro impatto concreto sul territorio.

