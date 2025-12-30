Le organizzazioni sindacali esprimono preoccupazioni riguardo alla possibile chiusura della centrale Enel Federico II di Cerano, in assenza di un decreto governativo che ne possa prorogare l’attività oltre la scadenza dell’Aia prevista per il 31 dicembre. La questione solleva interrogativi sulla continuità dell’occupazione e sulle implicazioni per il territorio di Brindisi, che potrebbe continuare a essere teatro di sacrifici legati alla gestione energetica.

BRINDISI - Il fronte sindacale continua a sollevare forti criticità sulla mancata adozione di un decreto governativo per il prolungamento dell'attività della centrale Enel Federico II di Cerano, oltre la scadenza dell'Aia, prevista per domani, mercoledì 31 dicembre. L'informativa del ministro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Enel, la preoccupazione dei sindacati: "Brindisi sarà ancora terra di sacrificio"

Cerano, lunedì decide il governo. Pichetto Fratin: «Priorità alla sicurezza energetica».

CERANO, LO STOP AL CARBONE NON SIA UNO STOP AL FUTURO DI BRINDISI. ISTITUZIONI ED ENEL GIOCHINO DA PROTAGONISTI QUESTA SFIDA. - Il Ministero dell’Ambiente ha partorito il compitino: l’Informativa presentata al Consiglio dei Ministri lo scorso 29 dicembre 2025 sulle Centrali a Carbone è una mera cronistoria di quanto avvenuto n ... brindisilibera.it

Centrale Enel, fumata nera: gli impianti verso la chiusura. Mancano almeno 30 milioni - Dal Consiglio dei ministri, nulla di fatto per le centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia. quotidianodipuglia.it