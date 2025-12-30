L’Empoli Calcio ha annunciato l’esonero del direttore sportivo Roberto Gemmi e del collaboratore Simone Perna. La società ha comunicato ufficialmente questa decisione, annunciando l’arrivo di Stefanelli nel ruolo di nuovo responsabile. Si tratta di un cambio di staff che mira a rilanciare le strategie di mercato e rafforzare il progetto sportivo del club.

Rivoluzione in casa dell'Empoli Calcio. La società ha reso noto, con un comunicato ufficiale, l'esonero del direttore sportivo Roberto Gemmi e del suo collaboratore e responsabile scouting Simone Perna L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Empoli calcio: esonerati il ds Gemmi e il collaboratore Perna. In arrivo Stefanelli

Leggi anche: Rivoluzione Empoli: esonerato il diesse Gemmi, al suo posto è pronto Stefano Stefanelli

Leggi anche: Stefanelli Empoli: inizia una nuova avventura per l’ex braccio destro di Giuntoli ai tempi della Juventus. Tutti i dettagli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Rivoluzione Empoli: Stefanelli nuovo ds, esonerati Gemmi e il suo vice Perna; Empoli, in arrivo l'esonero del ds Gemmi. Al suo posto è in arrivo Stefanelli; RIVOLUZIONE DS !!! Gemmi esonerato, arriva Stefanelli; Empoli, al via la rivoluzione: Stefanelli nuovo ds, esonerati Gemmi e il suo vice Perna.

Empoli FC, esonerati Gemmi e il collaboratore Perna: nelle prossime ore il nuovo DS - L’Empoli ha reso noto di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Roberto Gemmi e il suo collaboratore e responsabile scouting Simone Perna, ... gonews.it