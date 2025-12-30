Emery etichetta lo scontro tra Emirates e il test più grande

2025-12-29 23:54:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L'Aston Villa punta a completare la doppietta sull'Arsenal. Unai Emery ritiene che la trasferta dell'Aston Villa contro l'Arsenal sia la prova più grande che dovranno affrontare in questa stagione mentre continuano la loro improbabile spinta per il titolo di Premier League. Il Villa è a soli tre punti dalla capolista Arsenal dopo la vittoria per 2-1 in rimonta di sabato in casa del Chelsea. Gli uomini di Emery hanno vinto 11 partite consecutive in tutte le competizioni, inclusa una drammatica vittoria per 2-1 sull'Arsenal nell'incontro di andata a Villa Park all'inizio di questo mese.

