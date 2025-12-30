Elodie si prepara a Capodanno 2026 col mini abito bondage da oltre mille euro

Elodie si avvicina al Capodanno 2026 con un look audace, indossando un mini abito bondage dal valore di oltre mille euro. La cantante si esibirà a Napoli, sul palco di Piazza Plebiscito, confermando la sua presenza tra le principali protagoniste della serata. Recentemente, ha trascorso una serata con una delle sue ballerine, mostrando un’immagine sensuale e raffinata in preparazione alle festività.

Elodie a Capodanno sarà a Napoli per esibirsi sul palco di Piazza Plebiscito, come si sta preparando? Ha trascorso una serata folle con una delle sue ballerine, approfittandone per sfoggiare un sensuale look bondage. 🔗 Leggi su Fanpage.it

