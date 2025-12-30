Recenti voci indicano una possibile separazione tra Elodie e Andrea Iannone. Dopo alcune settimane di silenzio, il gesto di lei sembra confermare le indiscrezioni circolate sui media. La coppia, che aveva attirato l’attenzione del pubblico, avrebbe deciso di prendere strade diverse. In questa analisi, si esamineranno i segnali e le novità più recenti riguardo alla loro relazione.

Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati? Secondo le ultime indiscrezioni il pilota di MotoGp e la cantante si sarebbero detti addio. Ma un gesto dell’artista romana sembra cambiare tutto. Elodie e Andrea Iannone, Natale separati. A scatenare i gossip riguardo un addio fra Elodie e Andrea Iannone sono state le vacanze natalizie che i due hanno trascorso separati. Elodie ha passato le festività con la famiglia e gli amici più stretti, mentre Iannone è stato con i suoi cari. Entrambi hanno pubblicato alcune foto su Instagram che sono state immediatamente sommerse dai commenti di fan preoccupati per il destino della loro storia d’amore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie e Andrea Iannone si sono lasciati? Il gesto di lei risponde alle indiscrezioni

Leggi anche: "Elodie e Iannone si sono lasciati", l'indiscrezione bomba (e il gesto di Marracash)

Leggi anche: Elodie e Andrea Iannone si sono veramente lasciati? Il Natale separati e quel nuovo post che fa discutere

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Elodie e Iannone si sono lasciati? Il Natale da separati e quel like di Marracash...; Elodie e Iannone si sono lasciati, l'indiscrezione bomba (e il gesto di Marracash); Elodie, aria di crisi con Iannone: Natale da separati e il gesto di Marracash che spiazza i fan; Elodie e Iannone si sono lasciati, l'indiscrezione bomba e il ritorno di Marracash.

Elodie e Iannone si sono lasciati? Il Natale da separati e il like che riapre il gossip - L’assenza del pilota e un like di Marracash riaccendono il gossip su una possibile crisi. rumors.it