Elmas, il versatile centrocampista del Napoli, ha condiviso su Instagram un post in cui scherza sul suo ruolo di jolly della squadra. Con un tono ironico, il calciatore macedone ha commentato le numerose posizioni in cui è stato impiegato finora, dimostrando la sua disponibilità e adattabilità alle esigenze della squadra in un momento complicato.

Elif Elmas il tuttofare del Napoli. Il calciatore macedone ha pubblicato un divertente post su Instagram dove si ironizza che abbia giocato in diverse zone del campo fino ad ora per colmare le assenze dovute agli infortuni. Nel post, si vedono Anguissa e McTominay che gli chiedono: « Ci puoi aiutare a centrocampo? », ed Elmas risponde di sì. La stessa cosa la chiedono Neres e Lang per gli esterni d’attacco, e il macedone anche stavolta risponde di sì. Poi è la volta di Lucca e Hojlund, che non fanno in tempo a finire la domanda: « Ci puoi. »; Elmas risponde di sì. Nella descrizione del post, il calciatore in prestito dal Lipsia ha scritto: 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Elmas il tuttofare del Napoli, sui social ironizza sul suo ruolo di jolly

Leggi anche: Elmas: il jolly di Conte pronto a dare il suo contributo

Leggi anche: Napoli, il jolly Elmas come rimedio all'emergenza infortuni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Elmas al Napoli, ufficiale il ritorno del centrocampista: l'annuncio - È ufficiale il ritorno del centrocampista macedone, accolto sui social dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal club sui propri canali. corrieredellosport.it

"Napoli, sono tornato a casa": il messaggio di Elmas per i tifosi azzurri - Il calciatore macedone, tra i protagonisti del terzo Scudetto, torna in azzurro dopo due anni trascorsi tra il ... corrieredellosport.it

Napoli: non solo Elmas, altri due nomi - La vittoria dello Scudetto è semplicemente il primo passo verso una sorta di continuità ai piani della classifica che da tempo è nella testa ... calciomercato.it

Anche se non era il suo ruolo naturale ma ieri Elif #Elmas da buon jolly tuttofare ha disputato una grandissima partita, eppure in qualche pagella da qualche parte gli ho visto assegnare un 5.5, ma che partita avreste visto mai, la sua è una prestazione da 7 pie - facebook.com facebook