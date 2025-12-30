Elisabetta Patelli la comasca nominata Socia Onoraria dalla Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo

Elisabetta Patelli, originaria di Como, è stata recentemente nominata Socia Onoraria dalla Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo. Questa distinzione riconosce il suo impegno e il suo contributo alla comunità italiana in Croazia. La nomina si inserisce in un contesto di valorizzazione delle figure che promuovono la cultura e le relazioni tra Italia e territori di lingua italiana all’estero.

