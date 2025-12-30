Elisabetta Patelli la comasca nominata Socia Onoraria dalla Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo
Elisabetta Patelli, originaria di Como, è stata recentemente nominata Socia Onoraria dalla Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo. Questa distinzione riconosce il suo impegno e il suo contributo alla comunità italiana in Croazia. La nomina si inserisce in un contesto di valorizzazione delle figure che promuovono la cultura e le relazioni tra Italia e territori di lingua italiana all’estero.
La Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo ha annunciato la nomina di due nuovi Soci Onorari in Italia. Un riconoscimento che arriva dall’Assemblea della Comunità, guidata dal presidente Sanjin Zoreti?, realtà che rappresenta storicamente la minoranza italiana presente sull’isola e svolge un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Riconoscimento per Giusi Princi, nominata presidente onoraria di Aces Europe
Leggi anche: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso di Ghislaine Maxwell, ex partner e socia di Jeffrey Epstein
La Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo, nomina Elisabetta Patelli socio onorario - La Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo ha annunciato la nomina di due nuovi Soci Onorari in Italia. comozero.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.