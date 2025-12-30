El Kaabi fa sembrare facili le rovesciate

El Kaabi ha mostrato una grande abilità con le rovesciate durante la partita di ieri sera in Coppa d’Africa. Un gesto tecnico che ha attirato l’attenzione, pur rimanendo meno visibile rispetto alle dirette televisive più seguite. La sua esecuzione, precisa e naturale, testimonia il talento e la preparazione del giocatore, confermando il suo ruolo di figura importante nel torneo.

Ieri sera è successa una cosa eccezionale. È successa in Coppa d’Africa, il che rende leggermente meno probabile che l’abbiate visto in diretta. In questo caso, peccato. Forse il vostro algoritmo o la vostra collezione di follow ve lo hanno già detto, o fatto vedere, ma non è la stessa cosa. Andavano vissuti quei minuti di attesa in cui lo staff arbitrale stava cercando di capire se fosse fuorigioco oppure no, se andasse convalidato e cancellato dalla nostra memoria il secondo gol in rovesciata di Ayoub El Kaabi in tre partite. Azzedine Ounahi riceve un calcio di punizione battuto all’indietro dalla trequarti di sinistra. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

