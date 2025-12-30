' Effetto Zalone' nei due cinema cesenati oltre 10mila persone in quattro giorni | Siamo tornati al pre covid

L’effetto Zalone ha riempito le sale cinematografiche di Cesena, attirando oltre 10.000 spettatori in quattro giorni. Il ritorno del film di Checco Zalone ha segnato una ripresa significativa, riportando il pubblico in sala dopo il periodo più difficile. Con oltre tre milioni di spettatori in tutta Italia e un incasso di 27 milioni di euro in quattro giorni, testimonia il forte interesse per questa produzione.

