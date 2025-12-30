Educatrici sotto accusa | Maltrattamenti ai bimbi

Le immagini dei bambini, spesso imbronciati o turbati, sollevano immediatamente preoccupazioni. I recenti accertamenti dei carabinieri hanno portato all’attenzione casi di presunti maltrattamenti ai danni di minori in ambienti educativi. Un’indagine che mira a fare chiarezza e a garantire la tutela dei più piccoli, base fondamentale di ogni comunità.

I primi indizi stanno nella faccia dei bimbi. Piccolissimi. Eppure troppo imbronciati. Questi gli inizi d’una indagine dei carabinieri che parla di "maltrattamenti a danno di minori". Cioè alcuni piccoli di un asilo nido privato. Che sarebbero stati "maltrattati" da un paio di ’maestre’. Indagine sostanziata da un’inchiesta della procura e poi sfociata in una richiesta al giudice per le indagini preliminari di Forlì. Il quale, in prima battuta, ha per ora dato ragione all’ipotesi accusatoria prospettata dagli inquirenti. Il magistrato che presiede il lavoro requirente ha infatti firmato un’ordinanza restrittiva nei confronti di due educatrici di un asilo nido privato di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

