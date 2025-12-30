Dopo la pausa natalizia, il Teatro Arbostella di Salerno riapre le sue porte con uno degli eventi più attesi della XVIII stagione teatrale. Eduardo torna a parlare al presente con “Le voci di dentro”, uno spettacolo che incanta il pubblico e rinnova l’impegno della rassegna, ideata da Gino Esposito e proseguita con dedizione da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo. Un’occasione per riscoprire l’arte teatrale in un contesto culturale di rilievo.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la breve pausa natalizia, il Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno riaccende le luci sul palcoscenico con uno degli appuntamenti più attesi della XVIII stagione teatrale, ideata dal compianto Gino Esposito e portata avanti con passione e continuità da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo. Protagonista del quinto spettacolo in cartellone è la Compagnia Avalon di Battipaglia, che porta in scena uno dei testi più intensi e attuali di Eduardo De Filippo, “Le voci di dentro”. Una produzione che ha già raccolto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, ultimo dei quali il premio conquistato appena un mese fa al IX Festival Internazionale di Chivasso (Torino). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Eduardo torna a parlare al presente: “Le voci di dentro” incanta al Teatro Arbostella

Leggi anche: Salerno, Eduardo De Crescenzo incanta il Premio Charlot: al Teatro Verdi va in scena “Essenze Jazz”

Leggi anche: Al Teatro Arbostella il “meta teatro” che diverte: Quinte in scena con gli Ignoti di Napoli

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Domenico Moccia in Sabato, Domenica e Lunedì «Per Eduardo ho scelto il teatro»; Un posto al sole, anticipazioni 5-9 gennaio: Rosa scossa, Eduardo torna nella malavita.

Il Natale non è Natale senza il Presepe... e senza Eduardo! Torna sul nostro palco la commedia più amata, la più classica: "Natale in casa Cupiello" di Eduardo De Filippo. Rivivi la magia, le risate amare e il cuore immenso della famiglia Cupiello, in una - facebook.com facebook