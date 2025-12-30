Edilizia trasporti Riserva del litorale patrimonio e politiche della casa | il bilancio 2025 dell’Assessorato

Nel bilancio 2025 dell’Assessorato, si evidenziano progressi in edilizia, trasporti e tutela del patrimonio naturale, con particolare attenzione alla Riserva del Litorale e alle politiche abitative. L’Assessore Angelo Caroccia sottolinea l’impegno degli uffici nel migliorare la pianificazione territoriale e le normative, contribuendo a uno sviluppo sostenibile e responsabile del territorio di Fiumicino.

Fiumicino, 30 dicembre 2025 – L'assessore all'Edilizia e ai Trasporti Angelo Caroccia esprime piena soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici e dalle strutture dell'Area nel corso del 2025, un anno caratterizzato da risultati significativi sul piano normativo, regolamentare e della pianificazione del territorio. Tra gli interventi più rilevanti si evidenzi a l'approvazione di nuovi regolamenti che hanno interessato settori strategici per la città e per i cittadini. In particolare, è stato portato a compimento il bando con relativa graduatoria pe r l'assegnazione degli alloggi ATER, un passaggio fondamentale per garantire maggiore equità, trasparenza e una risposta concreta al bisogno abitativo.

