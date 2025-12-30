Ecco perché non è stata adottata un' ordinanza che vieta i botti

L’assenza di un’ordinanza che vieti i botti di fine anno deriva dalla volontà di rispettare le tradizioni, mantenendo però l’attenzione sulla sicurezza. Festeggiare il nuovo anno è un momento importante, ma è fondamentale farlo nel rispetto delle norme per tutelare la sicurezza di tutti. Con un comportamento responsabile, si può celebrare senza mettere a rischio se stessi o gli altri, preservando la bellezza di queste occasioni.

«La bellezza di festeggiare il passaggio a un nuovo anno, non deve farci dimenticare la necessità di rispettare alcune, fondamentali, regole di rispetto e sicurezza». Lo comunica il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani. «Come ogni anno, in primo luogo, ricordo il motivo per cui non è stata.

