Ecco l’immagine delle donna uccisa in via Paruta | cammina davanti all’uomo che potrebbe averla strangolata

Una donna è stata trovata morta in via Paruta a Milano, dove una telecamera la riprende mentre cammina prima di entrare in un condominio vicino a via Padova. L’episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto, incluso il possibile coinvolgimento di un uomo ripreso nelle immagini. La scena solleva interrogativi sulla dinamica e sulle circostanze del tragico evento.

Milano – La ragazza cammina sul marciapiedi di via Paruta nella notte tra domenica e lunedì: una telecamera la riprende poco prima di entrare nel super condominio ai civici 74 e 76 della stradina a senso unico a due passi da via Padova. Ha i capelli mossi, lunghi fino alle spalle, indossa una tuta e un giubbotto e calza un paio di scarpe da tennis. È la donna dell'età apparente di 25-30 anni ritrovata senza vita alle 8.30 di lunedì 29 dicembre nel cortile interno del complesso residenziale in zona Cimiano: il primo a notare il cadavere è stato uno dei custodi, che ha chiamato subito il 112 per dare l'allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco l’immagine delle donna uccisa in via Paruta: cammina davanti all’uomo che potrebbe averla strangolata Leggi anche: Influencer austriaca Stefanie Pieper trovata morta, il corpo in una valigia in Slovenia, ex fidanzato confessa di averla strangolata e uccisa Leggi anche: Donna uccisa in via Paruta, il mistero è doppio: ma il probabile assassino è stato ripreso dalle telecamere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Donna uccisa in via Paruta, il mistero è doppio: ma il probabile assassino è stato ripreso dalle telecamere - Milano, gli inquirenti stanno cercando l’uomo immortalato dalla videosorveglianza mentre entra nel super- ilgiorno.it

Donna morta a Milano, ritrovato il corpo in via Paruta, potrebbe essere stata violentata e uccisa - Era seminuda, senza documenti e segni distintivi, apparentemente ha tra i 25 e i trent'anni, subito escuso il gesto volontario, ha trovato il corpo il portiere del parco ... rtl.it

