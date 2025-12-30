Ecco l’immagine delle donna uccisa in via Paruta | cammina davanti all’uomo che potrebbe averla strangolata

Una donna è stata trovata morta in via Paruta a Milano, dove una telecamera la riprende mentre cammina prima di entrare in un condominio vicino a via Padova. L’episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto, incluso il possibile coinvolgimento di un uomo ripreso nelle immagini. La scena solleva interrogativi sulla dinamica e sulle circostanze del tragico evento.

Milano – La ragazza cammina sul marciapiedi di via Paruta nella notte tra domenica e lunedì: una telecamera la riprende poco prima di entrare nel super condominio ai civici 74 e 76 della stradina a senso unico a due passi da via Padova. Ha i capelli mossi, lunghi fino alle spalle, indossa una tuta e un giubbotto e calza un paio di scarpe da tennis. È la donna dell'età apparente di 25-30 anni ritrovata senza vita alle 8.30 di lunedì 29 dicembre nel cortile interno del complesso residenziale in zona Cimiano: il primo a notare il cadavere è stato uno dei custodi, che ha chiamato subito il 112 per dare l'allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

