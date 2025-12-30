Ecco il Musicone Stasera in Duomo le note della città

Questa sera, nella cattedrale, si terrà il tradizionale concerto del Musicone, in occasione della festa del patrono Santo Stefano. L’evento, gratuito e aperto a tutti, inizierà alle 21 e rappresenta un’occasione per ascoltare le note della città in un contesto suggestivo. Un momento di ascolto e condivisione che accompagna la celebrazione religiosa e la tradizione locale.

Torna Il Musicone. Il tradizionale concerto per la festa del patrono Santo Stefano è in programma questa sera a partire dalle 21 in cattedrale, a ingresso libero. Conosciuto affettuosamente dai pratesi come Il Musicone, il concerto delle feste nasce come celebrazione liturgica solenne e poi negli anni Novanta è stato recuperato dal Coro della Cappella della Cattedrale, che lo ha trasformato in un appuntamento concertistico capace ogni anno di attirare un pubblico numeroso. Il programma della serata prevede l'esecuzione dell'antifona e dell'inno di Santo Stefano di Augusto Borgioli, compositore e direttore d'orchestra pratese, nato nel 1821 e scomparso nel 1879 (una curiosità: esordì come direttore d'orchestra al Metastasio nel Natale di 180 anni con Ernani, prima opera di Giuseppe Verdi ad essere rappresentata al Metastasio).

