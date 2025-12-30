Ecco il 2026 di Castelfranco | Le priorità piscina e campanile E gestione esterna dei cimiteri

Il bilancio 2026 di Castelfranco si concentra su due interventi principali: la riqualificazione della piscina e la valorizzazione del campanile. Queste opere rappresentano le priorità del secondo anno di mandato della giunta Mini. Inoltre, è prevista una gestione esterna dei cimiteri, con l’obiettivo di migliorare servizi e efficienza. Un piano economico volto a sostenere lo sviluppo e la qualità della vita nel territorio.

CASTELFRANCO Piscina e campanile. Le due principali opere del bilancio 2026 del Comune di Castelfranco, il secondo della giunta Mini. "Abbiamo previsto di spendere circa un milione e mezzo di euro per la realizzazione della piscina come avevamo detto nel programma – dice il sindaco Fabio Mini – Nel 2026, una volta superate le difficoltà che abbiamo trovato sul vecchio progetto, contiamo di cominciare a dare concretezza a questa opera. Abbiamo anche previsto i fondi la progettazione del recupero del campanile, altro passaggio importante nel percorso di riqualificazione del nostro centro storico, qui abbiamo scoperto che l'impegno economico sarà ben più importante rispetto a quanto quanto era stato stimato dai nostri predecessori, ma non per questo accantoniamo l'opera.

