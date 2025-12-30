Ecco cosa dirà Discorso di Fine Anno Mattarella si rivolgerà proprio a loro | l’anticipazione

Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un appuntamento istituzionale importante, che ogni anno offre l’occasione di riflettere sulla situazione del Paese e sui valori fondamentali della Repubblica. In questo intervento, Mattarella si rivolge direttamente ai cittadini italiani, condividendo considerazioni e auspici per il futuro. Di seguito, un’anticipazione sui temi e i messaggi principali previsti nel suo discorso.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appresta a vivere uno dei momenti più solenni e significativi del suo mandato, ovvero il tradizionale discorso di fine anno rivolto a tutti i cittadini italiani. Questo undicesimo messaggio, previsto per le ore 20.30 del 31 dicembre 2025, rappresenta un appuntamento di profonda riflessione collettiva, trasmesso a reti unificate per raggiungere ogni angolo del Paese. In un clima di forte attesa, il Capo dello Stato ha scelto una cornice simbolica per la sua allocuzione, posizionandosi tra lo studio e la vetrata del Quirinale, luoghi che richiamano la continuità istituzionale e l'apertura verso il mondo esterno.

