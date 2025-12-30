Il Chiesanuova conferma il suo impegno nel settore giovanile e nel rafforzamento della rosa, con particolare attenzione alla crescita dei talenti locali. Durante la recente cena natalizia, il presidente Luciano Bonvecchi ha sottolineato l’importanza di un percorso di sviluppo continuo, evidenziando anche l’attenzione alla stabilità e alla qualità del progetto sportivo. Un momento di condivisione che rafforza l’identità e la passione del club per il calcio e la comunità.

"Sicuramente la nostra stagione non è adatta a chi è malato di cuore". Il presidente Luciano Bonvecchi ha usato questa espressione, sorridendo, nel salutare le oltre 100 persone che hanno preso parte alla cena natalizia del Chiesanuova. Al Villino di Treia la conviviale ha visto la novità della partecipazione della Nuova FC, la squadra che da questa estate milita in Terza Categoria. Non poteva mancare poi la Juniores biancorossa, ancor più quest’anno visto che sta facendo faville, alla pausa capolista nel girone B Regionale. La cena (con beneficenza in favore dell’Anffas Sibillini) ha avuto 4 giocatori in meno, vale a dire Diouane, Di Paolo, il baby Garofolo e Persiani che hanno lasciato il gruppo di Mariotti proprio alla vigilia del Natale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Chiesanuova sulle tracce del centrocampista Busato

Leggi anche: Frendrup Juventus, anche Comolli sulle tracce del centrocampista del Genoa: due big di Serie A attualmente in vantaggio. Il punto

Leggi anche: Frattesi Juventus, spunta un club a sorpresa sulle tracce del centrocampista: qual è il nuovo ostacolo nella corsa. Ultimissime

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Eccellenza. Il Chiesanuova sulle tracce del centrocampista Busato - "Sicuramente la nostra stagione non è adatta a chi è malato di cuore". sport.quotidiano.net