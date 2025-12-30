Eccellenza Il Chiesanuova sulle tracce del centrocampista Busato
Il Chiesanuova conferma il suo impegno nel settore giovanile e nel rafforzamento della rosa, con particolare attenzione alla crescita dei talenti locali. Durante la recente cena natalizia, il presidente Luciano Bonvecchi ha sottolineato l’importanza di un percorso di sviluppo continuo, evidenziando anche l’attenzione alla stabilità e alla qualità del progetto sportivo. Un momento di condivisione che rafforza l’identità e la passione del club per il calcio e la comunità.
"Sicuramente la nostra stagione non è adatta a chi è malato di cuore". Il presidente Luciano Bonvecchi ha usato questa espressione, sorridendo, nel salutare le oltre 100 persone che hanno preso parte alla cena natalizia del Chiesanuova. Al Villino di Treia la conviviale ha visto la novità della partecipazione della Nuova FC, la squadra che da questa estate milita in Terza Categoria. Non poteva mancare poi la Juniores biancorossa, ancor più quest’anno visto che sta facendo faville, alla pausa capolista nel girone B Regionale. La cena (con beneficenza in favore dell’Anffas Sibillini) ha avuto 4 giocatori in meno, vale a dire Diouane, Di Paolo, il baby Garofolo e Persiani che hanno lasciato il gruppo di Mariotti proprio alla vigilia del Natale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Frendrup Juventus, anche Comolli sulle tracce del centrocampista del Genoa: due big di Serie A attualmente in vantaggio. Il punto
Leggi anche: Frattesi Juventus, spunta un club a sorpresa sulle tracce del centrocampista: qual è il nuovo ostacolo nella corsa. Ultimissime
Eccellenza. Il Chiesanuova sulle tracce del centrocampista Busato - "Sicuramente la nostra stagione non è adatta a chi è malato di cuore". sport.quotidiano.net
Chiesanuova, rivoluzione in rosa: quattro addii ufficiali - Lasciano il gruppo Diouane, Di Paolo, Garofolo e Persiani Il Chiesanuova ha ufficializzato una nuova fase di cambiamenti all’interno della rosa affidata a mister Gastone Mariotti. youtvrs.it
Eccellenza. Fermana, duecento i biglietti per il match contro il Chiesanuova - Sale l’attesa per il match di Chiesanuova per la Fermana che guarda tutti dall’alto in classifica in questa equilibratissima Eccellenza regionale, con tre punti di vantaggio sulle inseguitrici. ilrestodelcarlino.it
TOLENTINO - Chiesanuova 2025/2026 (eccellenza marchigiana, presenza gemellati "Ultras Osimo" e amici "Ultras Belforte") - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.