Ebbene sì sono un ‘pacifinto’ | perché la guerra in Ucraina doveva e deve essere fermata

Sono consapevole delle complessità del conflitto in Ucraina e credo che la soluzione passi anche attraverso l’ascolto delle diverse perspective. In questo testo, rifletto sull'importanza di un dialogo aperto e sulla necessità di trovare vie pacifiche per risolvere le tensioni, evitando escalation e promuovendo un approccio più equilibrato e rispettoso delle ragioni di tutte le parti coinvolte.

