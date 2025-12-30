Ebbene sì sono un ‘pacifinto’ | perché la guerra in Ucraina doveva e deve essere fermata
Sono consapevole delle complessità del conflitto in Ucraina e credo che la soluzione passi anche attraverso l’ascolto delle diverse perspective. In questo testo, rifletto sull'importanza di un dialogo aperto e sulla necessità di trovare vie pacifiche per risolvere le tensioni, evitando escalation e promuovendo un approccio più equilibrato e rispettoso delle ragioni di tutte le parti coinvolte.
di Gian Domenico Malpeli Ebbene sì, lo confesso: sono un "pacifinto". Uno di quelli fermamente convinto che la guerra in Ucraina poteva e doveva essere evitata, anzitutto ascoltando le ragioni della Russia, che più volte aveva avvisato che non avrebbe tollerato l'ingresso di quella nazione nella Nato. Certo, si può obiettare che anche l'Ucraina dovrebbe poter scegliere liberamente con chi allearsi, ma a chi sostiene questa tesi io domando se gli americani potrebbero accettare un'eventuale alleanza tra Messico e Cina, con le basi militari di quest'ultima ai loro confini. Se si vuole essere coerenti la risposta è ovvia: no.
