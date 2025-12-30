Electronic Arts ha annunciato che, a partire da gennaio 2026, i server di tre giochi saranno definitivamente disattivati. Questa decisione comporterà l’impossibilità di accedere ai giochi, anche per i titolari già in possesso. La comunicazione sottolinea l’importanza di pianificare eventuali aggiornamenti o alternative prima della data prevista, segnando un cambiamento significativo per gli utenti coinvolti.

Electronic Arts ha ufficializzato una decisione destinata a far discutere a lungo: a gennaio 2026 verranno spenti in modo permanente i server di tre giochi, che diventeranno completamente inutilizzabili anche per chi li possiede già. Una scelta che riporta al centro dell’attenzione il tema della dipendenza dai servizi online e della preservazione del videogioco come opera nel tempo. I tre giochi che diventeranno inutilizzabili. La chiusura coinvolge tre titoli molto diversi per pubblico e genere, ma accomunati da un fattore cruciale: senza server attivi non possono funzionare in alcun modo, nemmeno in locale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - EA spegnerà definitivamente tre giochi a gennaio 2026

Leggi anche: Electronic Arts chiuderà i server di tre giochi a gennaio 2026

Leggi anche: Xbox Game Pass, sono già due i giochi confermati a Gennaio 2026

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

EA spegnerà definitivamente tre giochi a gennaio 2026 - Electronic Arts ha confermato che a gennaio 2026 chiuderà in modo permanente i server di tre giochi, rendendoli completamente inutilizzabili, anche per chi li possiede già. techgaming.it