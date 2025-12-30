EA FC 26 introduce il Team Time Warp, una nuova promozione dedicata alla modalità Ultimate Team. Le carte speciali della squadra temporale saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 a partire dalle 19:00 di venerdì 2 gennaio, per un periodo limitato. Questa iniziativa permette ai giocatori di migliorare le proprie squadre con carte uniche e temporanee, aggiungendo un elemento strategico e di novità alla stagione.

Il Team Time Warp per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della nuova promo della stagione sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di venerdi 2 gennaio. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Stando a quanto è trapelato dal web con la prossima promo inedita, Viaggio Nel Tempo, Electronic Arts rilascerà delle carte speciali con un boost permanente dell’overall e delle statistiche. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Team Time Warp Lista Carte Speciali Della Nuova Squadra Viaggio Nel Tempo

Leggi anche: EA FC 26 Team Joga Bonito Lista Carte Speciali Della Nuova Squadra

Leggi anche: EA FC 26 Team Unbreakables Elenco Carte Speciali Della Nuova Squadra

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

EA Sports FC 26: i calciatori del Classic XI Hero Pack; EA SPORTS FC 26 in super offerta su Amazon, prezzi a partire da 29,99 euro; Squadra della Settimana 15 FC 26 – TOTW 15; EA Sports FC 26 per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon al minimo storico.

EA FC 26 Ultimate Team: le migliori carte ormai introvabili che i giocatori rimpiangono - La modalità Ultimate Team di EA Sports FC 26 è una corsa continua verso la prossima carta meta, capace di fare la differenza nelle partite più competitive. stadiosport.it

EA FC 26 Ledley King Winter Wildcards hero SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Ledley King Winter Wildcards hero SBC in Ultimate Team, with the former Premier League defender receiving his first boosted version of the year on the virtual pitch ... sportskeeda.com