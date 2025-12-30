E vennero a Natale anche i dinosauri Il mondo perduto raccontato da Ciccotti

Durante una conferenza a Londra, il professor Challenger sostiene che i dinosauri non siano estinti, ma ancora presenti nel mondo. Nonostante le sue affermazioni siano accolte con scetticismo e ironia, il racconto di Ciccotti ci invita a riflettere sulla possibilità di un mondo perduto, dove antiche creature possano ancora esistere. Un’approfondita narrazione che unisce scienza e immaginazione, offrendo uno sguardo originale su un tema affascinante.

Il professor Challenger ( Wallace Beery: inizialmente sopra le righe), durante una conferenza a Londra sostiene che i dinosauri esistono ancora, non sono estinti, ma viene sonoramente fischiato e deriso. Sfida allora il pubblico, accettando dei volontari, pronti a seguirlo in Amazzonia, dove potrà dimostrare la veridicità delle sue teorie. Si fanno avanti un entomologo, il professor Summerlee ( Arthur Hoyt, fratello del regista, insicuro al momento giusto), un rispettabile Lord, esperto e noto cacciatore, Sir Roxton ( Lewis Stone: impeccabile il suo tipico British aplomb, alla Ernst Lubitsch ), e il giovane pimpante giornalista Edward Malone (il belloccio Lloyd Hughes, con il ricciolino sulla fronte come andava di moda allora – ma anche oggi), il quale convince il suo giornale, il «London Record Journal», a finanziare la spedizione, in cambio di articoli che egli scriverà in esclusiva, su quel viaggio.

