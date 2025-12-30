È tempo di countdown Incendio al castello e maratona musicale Rimini prepara la festa

Rimini si prepara al tradizionale evento di fine anno con un countdown speciale. La notte di San Silvestro vedrà spettacoli di fuochi d’artificio e musica, coinvolgendo Castel Sismondo, simbolo della città. Un’occasione per vivere un momento di festa e condivisione in un’atmosfera sobria e suggestiva, senza eccessi, nel rispetto delle tradizioni e dell’identità locale. Un modo per salutare l’anno appena trascorso e accogliere quello nuovo con calma e riflessione.

Fuochi d’artificio giganti e ‘silenziosi’ per una notte di San Silvestro da non dimenticare. È partito il conto alla rovescia verso il ’Capodanno più lungo del mondo’, e la novità arriva in uno dei luoghi identitari della città, Castel Sismondo. L’incendio al castello porterà grandi novità con effetti di luci inediti e con fuochi d’artificio che raggiungeranno i 20 metri in altezza con una larghezza altrettanto consistente. Sarà una prima volta per una nuova formula che terrà il pubblico con gli occhi puntati verso il cielo a seguire le coreografie luminose a tempo di musica con la bellezza di 8mila effetti diversi di coreografie e 10mila effetti di fuochi d’artificio, il tutto per dodici minuti di spettacolo ‘piromusicale’ che si ripeteranno da mezzanotte e trenta minuti fino alle 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È tempo di countdown. Incendio al castello e maratona musicale. Rimini prepara la festa Leggi anche: Rimini si prepara per la festa del Santo Patrono, le iniziative della diocesi in vista di San Gaudenzo Leggi anche: Capodanno, la festa in piazza. Torna l’incendio del Castello. L’ultimo evento prima dei restauri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. È tempo di countdown. Incendio al castello e maratona musicale. Rimini prepara la festa. COUNTDOWN TO 2026 | -4 ISOLE SPORADI Non tutte le isole greche sono folla e movida. Navigare in questo arcipelago significa scoprire baie silenziose, foreste di pini che si estendono fino al mare e acque così limpide da sembrare irreali. Il tempo ralle - facebook.com facebook

