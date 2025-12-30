È sempre Inter contro Juventus | duello per Kayode a giugno | CMIT

L’Inter e la Juventus continuano a confrontarsi non solo in campo, ma anche sul mercato in vista della prossima stagione. Mentre l’Inter chiude il 2025 in testa alla Serie A con 36 punti, la Juventus sembra aver superato le difficoltà iniziali, grazie anche alle recenti scelte di mercato. Tra le varie trattative, si parla di un possibile duello per Kayode a giugno, in un contesto di continui aggiornamenti e strategie per entrambe le società.

Avversari, da sempre in campo, ma anche sul mercato, in vista della prossima stagione: le ultime mosse Mentre l’ Inter chiude in testa al campionato di Serie A il 2025 con 36 punti conquistati in sedici partite, la Juventus sembra aver trovato la quadra, dopo le prime difficoltà incontrare da Luciano Spalletti. Kayode (Ansa) – Calciomercato.it Subentrato a Igor Tudor a stagione in corso, l’allenatore di Certaldo e i suoi uomini hanno infilato tre vittorie consecutive, contro Bologna, Roma e Pisa, molto importanti ai fini dell’obiettivo stagionale: la conquista di un posto nella prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

