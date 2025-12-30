E’ sempre di più Primavera al top

La Primavera si è confermata ancora una volta miglior società d'Italia per quel che riguarda il pattinaggio: dopo i successi del 2023 e del 2024, il sodalizio pratese ha vinto il titolo italiano di società anche quest'anno. Lo certifica la classifica federale, ufficializzata pochi giorni fa: una graduatoria che tiene conto della somma dei piazzamenti complessivamente ottenuti da ogni pattinatore ed ogni pattinatrice di ogni club. E che anche per il 2025 si è conclusa con la Primavera sul gradino più alto del podio a quota 1329,25 punti, precedendo il Pattinaggio Artistico Musano (secondo con 1117,75 punti) e la Polisportiva Pontevecchio con 1111,75 punti.

