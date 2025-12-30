È scomparsa Tatiana Schlossberg che qui scriveva | Mi hanno diagnosticato la leucemia mieloide acuta con una rara mutazione Di solito si riscontra nei pazienti anziani Io avevo 34 anni

Tatiana Schlossberg, giornalista e figlia di Caroline Kennedy, si è spenta recentemente. La sua diagnosi di leucemia mieloide acuta, scoperta nel corso della nascita della seconda figlia, ha portato a un percorso complesso di trattamenti, tra cui chemio e trapianti. Attraverso il suo racconto, ha condiviso le sfide di un anno difficile, tra cure, affetti e riflessioni sul futuro. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione e oltre.

