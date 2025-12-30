È scomparsa Tatiana Schlossberg che qui scriveva | Mi hanno diagnosticato la leucemia mieloide acuta con una rara mutazione Di solito si riscontra nei pazienti anziani Io avevo 34 anni
Tatiana Schlossberg, giornalista e figlia di Caroline Kennedy, si è spenta recentemente. La sua diagnosi di leucemia mieloide acuta, scoperta nel corso della nascita della seconda figlia, ha portato a un percorso complesso di trattamenti, tra cui chemio e trapianti. Attraverso il suo racconto, ha condiviso le sfide di un anno difficile, tra cure, affetti e riflessioni sul futuro. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dell’informazione e oltre.
La scoperta è arrivata con la nascita della sua seconda figlia. Poi la chemio, i trapianti di midollo, le terapie sperimentali: la giornalista ambientale, figlia di Caroline Kennedy, racconta il suo ultimo anno, tra cure, affetti e le persone a cui affiderebbe il mondo. E quelle che invece stanno smantellando il sistema sanitario americano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Tatiana Schlossberg: «Mi hanno diagnosticato la leucemia mieloide acuta, con una rara mutazione. Di solito si riscontra nei pazienti anziani. Io avevo 34 anni»
Leggi anche: Leucemia mieloide acuta: disponibile in Italia un nuovo farmaco che riduce il rischio di mortalità del 22 per cento nei pazienti adulti con mutazione FLT3-ITD
Tatiana Schlossberg, la nipote di JFK malata di leucemia: «Mi resta un anno di vita» - L’ultimo capitolo lo firma Tatiana Schlossberg, 35 anni, giornalista ... iodonna.it
Kennedy, la nuova tragedia della famiglia: alla figlia di Caroline «resta un anno di vita». Ha scoperto di avere una leucemia terminale - Una nuova tragedia ha colpito il clan dei Kennedy: in quello che sembra l'ennesimo esempio della maledizione che da decenni infierisce sulla celebre famiglia, Tatiana Schlossberg, la figlia di ... ilmessaggero.it
Tatiana Tramacere torna sui social. La giovane 27enne di Nardò, scomparsa il 24 novembre scorso e ritrovata viva 10 giorni dopo nella mansarda di Dragos, ha pubblicato qualcosa sulla pagina Cacciatrice di emozioni che conta 3600 followers. La pagina "P - facebook.com facebook
Le immagini di Tatiana Tramacere mentre lascia l’abitazione in cui è stata ritrovata e viene portata in ospedale. La giovane di Nardò era scomparsa lo scorso 24 novembre. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.