È possibile chiudere in 15 giorni? Trump sa qualcosa che ignoriamo

È possibile concludere un conflitto in soli 15 giorni? Trump sembra possedere informazioni che potrebbero cambiare gli attuali equilibri. A quasi quattro anni dall'inizio di una guerra che ha coinvolto molte nazioni, cresce l'incertezza sulle prossime mosse e sulle eventuali opportunità di pace. In questo contesto, analizzare le recenti dichiarazioni e le dinamiche internazionali diventa essenziale per comprendere le possibili evoluzioni.

Roma, 30 dicembre 2025 – Una guerra che dura da quasi quattro anni e che ha logorato le due parti in causa. Un presidente, Trump, che ha bisogno di portare a casa un risultato importante anche per il suo prestigio personale. L'ambasciatore Riccardo Sessa, presidente della Società italiana per l'organizzazione internazionale (Sioi) ha spiegato perché c'è ancora troppo ottimismo sulla chiusura dei negoziati fra Russia e Ucraina. Ambasciatore Sessa, Trump dice che se le cose vanno bene, nel giro di un paio di settimane la guerra finisce. Da 1 a 10, quanto ci crede? "Direi una via di mezzo: cinque".

