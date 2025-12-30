E ora… Stefano Bettarini il video ‘vendetta’ su Alfonso Signorini dopo lo scandalo

Stefano Bettarini ha pubblicato un video in risposta allo scandalo che coinvolge Alfonso Signorini. La vicenda ha suscitato molte discussioni sui media e sui social, mantenendo alta l’attenzione pubblica. In questa situazione, le dichiarazioni di Bettarini rappresentano un nuovo capitolo nel confronto in corso, offrendo un punto di vista che si inserisce nel contesto delle recenti notizie.

Non si placa il clamore sullo scandalo mediatico che ha travolto Alfonso Signorini, adesso interviene Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura commentato la scelta dell’ex’conduttore del Grande Fratello di autosospendersi da Mediaset. Quest’ultimo, nella giornata del 29 dicembre, attraverso una nota diffusa dai suoi legali, ha fatto sapere di aver deciso di prendersi una pausa dopo la bufera da cui è stato travolto in seguito alle esternazioni di Fabrizio Corona a ‘Falsissimo’. A spiegare la decisione sono stati direttamente i suoi avvocati, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, che in una nota hanno parlato di una “campagna calunniosa e diffamatoria” volta a “distruggere” la sua onorabilità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

