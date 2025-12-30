E' morto l' ingegnere Giuseppe Petracca progettava aeroporti | Ora starà viaggiando verso il paradiso

È venuto a mancare l’ingegnere palermitano Giuseppe Petracca, noto per il suo contributo alla progettazione di aeroporti e infrastrutture sostenibili. Nato a Palermo, avrebbe compiuto 81 anni tra poche settimane. La sua esperienza e dedizione nel settore rimangono un importante patrimonio professionale e personale.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.