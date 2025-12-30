E' morto l' ingegnere Giuseppe Petracca progettava aeroporti | Ora starà viaggiando verso il paradiso
È venuto a mancare l’ingegnere palermitano Giuseppe Petracca, noto per il suo contributo alla progettazione di aeroporti e infrastrutture sostenibili. Nato a Palermo, avrebbe compiuto 81 anni tra poche settimane. La sua esperienza e dedizione nel settore rimangono un importante patrimonio professionale e personale.
È morto l'ingegnere palermitano Giuseppe Petracca. Progettista di aeroporti e idroscali sostenibili, avrebbe compiuto 81 anni tra un mese. Fu colui che forse più di ogni altro aveva creduto nel progetto per l’aeroporto “Delle Eolie” di Torrenova, depositando alla Commissione europea di Bruxelles. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Addio all'ing. Giuseppe Petracca, consigliere nel direttivo del comitato Mondo Gino Lisa: "Un grande professionista"
Leggi anche: Petracca si gode il trionfo: “Ora rifondiamo il Partito Democratico”
Morto l'ingegnere che ha inventato la freccia con l'indicatore lato carburante sul cruscotto https://www.macitynet.it/p=1449408 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.