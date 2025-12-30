E’ morto Aldo Tassone l’anima di France Cinéma | i film francesi protagonisti a Firenze

È scomparso Aldo Tassone, figura fondamentale per il festival France Cinéma, ora France Odeon, di Firenze. Grazie al suo impegno, la cultura cinematografica francese ha trovato un’importante vetrina in Italia e in particolare nella città toscana. La sua dedizione ha contribuito a rafforzare i rapporti tra i due paesi attraverso il cinema, lasciando un’eredità significativa nel panorama culturale fiorentino.

Firenze, 30 dicembre 2025 – Con il festival France Cinéma (oggi diventato France Odeon) ha portato la cultura cinematografica francese in Italia, assegnando a Firenze un ruolo centrale nei giorni delle proiezioni e degli incontri con attori e registi. La scomparsa di Aldo Tassone (morto all'età di 87 anni) riporta alla memoria le stagioni d'oro di France Cinéma. Tassone è morto a Meudon, alle porte di Parigi, come riferisce in una nota Francesco Ranieri Martinotti, direttore di France Odeon, il festival che ha preso il testimone dello storico France Cinéma, ideato proprio da Tassone insieme alla moglie Françoise Pieri e attivo dal 1986 al 2008.

Addio ad Aldo Tassone, grande critico e tra i maggiori esperti del cinema francese in Italia - Si è spento a 87 anni a Meudon, alle porte di Parigi, Aldo Tassone, critico cinematografico e figura centrale nella promozione del cinema francese in

