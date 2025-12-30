È l’Hogmanay il rito che trasforma la capitale scozzese in un set leggendario Impossibile non restare a bocca aperta

L’Hogmanay, tradizione di Capodanno a Edimburgo, trasforma la città in un palcoscenico di eventi e celebrazioni. Quest’anno, circa 15.000 persone hanno partecipato a una fiaccolata nel centro storico, accompagnate da vichinghi e musicisti con cornamuse. Un momento che mantiene viva questa storica ricorrenza, offrendo ai partecipanti un’esperienza autentica e coinvolgente nel cuore della capitale scozzese.

Guidati da una squadra di vichinghi e da una banda di cornamuse, 15.000 persone hanno preso parte a una fiaccolata attraverso il centro storico di Edimburgo. Il lungo corteo luminoso ha dato il via ai festeggiamenti di Hogmanay nella capitale scozzese per celebrare il nuovo anno.

