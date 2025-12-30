È in fin di vita Angelika gravissima nel 2023 aveva investito e ucciso una famiglia

Nel 2023, Angelika ha causato un grave incidente stradale in una strada di provincia, attraversata da auto che scivolano senza particolari eventi. Quel giorno, un gesto che avrebbe cambiato molte vite, ha portato a conseguenze drammatiche: una famiglia rimasta vittima di un investimento fatale. Ora, Angelika si trova in condizioni critiche, evidenziando come un momento di distrazione possa avere conseguenze irreparabili.

Un pomeriggio qualunque, una strada di provincia, le auto che scorrono come sempre. Poi, all'improvviso, lo schianto. Una donna a terra, i soccorsi che arrivano a sirene spiegate, il trasferimento in ospedale in codice rosso. Solo dopo, quel nome che molti italiani non hanno dimenticato. Perché quella donna è Angelika Hutter, 34 anni, designer tedesca. Il suo volto e la sua storia erano già entrati nelle cronache nere italiane nell'estate del 2023. Ora, di nuovo, il suo nome torna al centro di un episodio drammatico, ma questa volta dall'altra parte: non più al volante, ma come pedone investito.

