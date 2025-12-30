E dopo il Park Liberty ecco i nuovi stalli per le biciclette

Dopo il Park Liberty, sono stati installati nuovi stalli per biciclette in città. Questi interventi mirano a favorire la mobilità sostenibile e a rendere più pratico e sicuro lo spostamento in bicicletta. Di fronte a questa novità, il nostro lettore Paolo Marcianò commenta con una nota di ironia e speranza, riflettendo sulle potenzialità di un miglioramento che possa coinvolgere l’intera comunità.

Una foto curiosa e una battuta del nostro affezionato lettore, Paolo Marcianò, che nasconde, però, anche qualche speranza, per il bene della città."La vigilia di Natale – scrive – è stato inaugurato il Park Liberty a Lecce in piazza Tito Schipa per una capienza di 466 posti auto; ma non è stato.

