È Aurora Livoli la donna trovata morta in un cortile a Milano

Una donna di nome Aurora Livoli è stata trovata morta nel cortile di un condominio a Milano, in via Paruta, nella zona nord-ovest della città. Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano la giovane con capelli scuri, scarpe da ginnastica e un giubbotto bomber. La polizia sta indagando sulle cause del decesso e sulla dinamica dell’accaduto.

Capelli scuri, scarpe da ginnastica e un giubbotto tipo bombe r. È così che appare la giovane donna trovata ieri nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona nord-ovest di Milano, tra Gorla e via Padova, in due immagini estratte dalle telecamere di sicurezza e diffuse oggi. I frame potrebbero rivelarsi utili per arrivare a un'identificazione: la donna non aveva con sé documenti, telefono né altri oggetti in grado di fornire indicazioni sulla sua identità. Immagini che hanno permesso di darle finalmente un nome. Si tratta di Aurora Livoli, una giovane romana di 19 anni che abitava a Latina ma che era andata via di casa il 4 novembre.

