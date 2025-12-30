È Aurora Livoli di Roma la ragazza trovata morta in un cortile a Milano

È stata identificata come Aurora Livoli, 19 anni, trovata senza vita in un cortile di un condominio in via Paolo Paruta, Milano. La giovane, originaria di Roma, è stata rinvenuta lunedì mattina. Le autorità stanno conducendo approfondimenti per chiarire le circostanze della sua morte.

Aurora Livoli, identificata la ragazza morta a Milano: aveva 19 anni. «Riconosciuta dai genitori nelle foto in tv» - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. leggo.it

Aurora Livoli, 19 anni: ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano. Si indaga per omicidio - Ecco chi è la donna trovata morta, probabilmente uccisa, in un cortile tra via Paruta e via Padova, lunedì mattina a Milano. milanotoday.it

