È Aurora Livoli di Roma la ragazza trovata morta in un cortile a Milano

È stata identificata come Aurora Livoli, 19 anni, trovata senza vita in un cortile di un condominio in via Paolo Paruta, Milano. La giovane, originaria di Roma, è stata rinvenuta lunedì mattina. Le autorità stanno conducendo approfondimenti per chiarire le circostanze della sua morte.

Aurora Livoli, 19 anni, è la ragazza trovata morta all'interno di un condominio di via Paolo Paruta, a Milano, nella mattinata di lunedì. La giovane, nata a Roma, risiedeva nella provincia di Latina. L'allontanamento della giovane risaliva al 4 novembre ed era stato denunciato dalla famiglia. I. 🔗 Leggi su Romatoday.it

