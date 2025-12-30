È arrivato quel momento Famiglia nel bosco dall’imprenditore Carusi la comunicazione per papà Nathan

È arrivato il momento di condividere un importante aggiornamento: Nathan Trevallion, noto come il “papà della famiglia nel bosco”, si prepara a un nuovo capitolo nella sua vita, con un cambiamento nella sua situazione abitativa. La comunicazione, curata dall’imprenditore Carusi, mira a fornire chiarezza e trasparenza su questa fase di transizione, rispettando la sobrietà e l’autenticità del racconto.

Nathan Trevallion, conosciuto come il "papà della famiglia nel bosco", si trova ad affrontare un nuovo cambiamento nella sua situazione abitativa. L'uomo dovrà lasciare entro la fine di febbraio 2026 il casolare che gli era stato messo a disposizione gratuitamente dall'imprenditore Armando Carusi lo scorso novembre. Attualmente separato dalla moglie Catherine e dai figli, che si trovano in una struttura protetta a Vasto in attesa della decisione del tribunale dei minorenni, Trevallion è alla ricerca di una nuova sistemazione che gli consenta di proseguire il percorso di riavvicinamento alla famiglia.

