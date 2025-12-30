Dune | Awakening | Funcom presenta il Capitolo 3 il più grande aggiornamento dall’uscita

Funcom ha annunciato i dettagli del Capitolo 3 di Dune: Awakening, il più importante aggiornamento gratuito per il suo survival open world ambientato su Arrakis. Questo nuovo contenuto introduce modifiche e novità che arricchiranno l’esperienza di gioco, confermando l’impegno dello sviluppatore nel supportare il titolo con aggiornamenti regolari e significativi.

Funcom ha svelato i primi dettagli del Capitolo 3 di Dune: Awakening, il prossimo aggiornamento gratuito del survival open world ambientato su Arrakis. Si tratta dell'update più corposo pubblicato finora, pensato per rispondere a una delle richieste più insistenti della community: più contenuti e una progressione più profonda nell'endgame. Il Capitolo 3 introduce una revisione strutturale delle attività avanzate, con nuove possibilità di crescita una volta raggiunto il livello 6 e un ampliamento delle opzioni disponibili sia in PvE sia nelle altre modalità di gioco. Un endgame più ricco e strutturato.

