Due uffici turistici digitali sul lungomare di Misano

Due uffici turistici digitali sul lungomare di Misano rappresentano un passo avanti nell’offerta informativa della città. Questa iniziativa, avviata con anticipo rispetto alla stagione estiva, sottolinea l’impegno del Comune di Misano Adriatico nel migliorare l’accoglienza e i servizi per visitatori e cittadini. Il progetto si inserisce in una strategia di modernizzazione e digitalizzazione del territorio, puntando a rendere più accessibili e efficaci le informazioni turistiche.

Con qualche mese d’anticipo sulla stagione estiva, arriva un importante riconoscimento per il Comune di Misano Adriatico. Destinazione Romagna ha di recente riconosciuto la qualifica di Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica per il totem digitale di Piazza Venezia e per quello di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Saluti di fine anno, Misano brinda ai buoni risultati turistici fissa i traguardi per il 2026 Leggi anche: Saluti di fine anno, Misano brinda ai buoni risultati turistici e fissa i traguardi per il 2026 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tassa automobilistica: attivi due nuovi servizi digitali per presentare istanze e prenotare appuntamenti; Due aree attrezzate, pedane e corsi: 100mila euro a Porto Sant'Elpidio per un turismo accessibile. Tutto nel 2026; La Val di Fassa, a Natale, inaugura gli InfoTotem digitali; Montopoli: se ne va un 2025 ricco di impegno nel sociale, promozione del territorio e investimenti digitali. Il programma degli eventi al Corno alle Scale dal 28 Dicembre 2025 al 3 Gennaio 2026. Per maggiori informazioni sugli eventi consultare https://www.cornoallescale.net/calendar La guida degli eventi è disponibile anche cartacea nei nostri Uffici Turistici di - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.