Due squadre italiane fanno sul serio per un azzurro

Due club italiani sono in pressing per assicurarsi Antonio Vergara, talento di rilievo del Napoli di De Laurentiis. La decisione sulla sua eventuale cessione si avvicina, mentre le trattative si intensificano. La situazione richiede attenzione, poiché il futuro del giovane calciatore potrebbe cambiare nelle prossime settimane. Restano da seguire gli sviluppi di una trattativa che potrebbe influenzare il mercato azzurro.

Il momento della decisione sulle sorti di Antonio Vergara, gioiello di De Laurentiis, si avvicina sempre di più. Il nome del centrocampista è balzato tra vari club. Lo scontro, ad oggi, è tra due squadre: il Genoa ed il Cagliari. Il giocatore, classe 2003, con le sue qualità ha attirato l’attenzione di molti. In particolar . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Un altro Mondiale di pallavolo con l’Italia favorita - Comincia oggi, martedì 9 dicembre, a San Paolo (in Brasile) il Mondiale per club femminile di pallavolo. ilpost.it

Quando nello sport vince il gruppo. Il 2025 delle squadre azzurre tra luci e qualche tribolazione - Tennis, pallavolo, ginnastica e non solo: l'anno d'oro delle nazionali italiane raccontato attraverso i trionfi di squadra ... ilfattoquotidiano.it