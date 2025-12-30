Due nuovi sottotipi di sclerosi multipla identificati con l’intelligenza artificiale

Recenti studi hanno sfruttato l’intelligenza artificiale per approfondire la comprensione della sclerosi multipla. Pubblicato su Brain, uno studio ha identificato due nuovi sottotipi della malattia analizzando risonanze magnetiche ed esami del sangue. Questa ricerca contribuisce a migliorare la diagnosi e la gestione della sclerosi multipla, offrendo potenziali sviluppi nel trattamento personalizzato e nella comprensione delle diverse manifestazioni della condizione.

