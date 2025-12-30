Due nuovi sottotipi di sclerosi multipla identificati con l’intelligenza artificiale
Recenti studi hanno sfruttato l’intelligenza artificiale per approfondire la comprensione della sclerosi multipla. Pubblicato su Brain, uno studio ha identificato due nuovi sottotipi della malattia analizzando risonanze magnetiche ed esami del sangue. Questa ricerca contribuisce a migliorare la diagnosi e la gestione della sclerosi multipla, offrendo potenziali sviluppi nel trattamento personalizzato e nella comprensione delle diverse manifestazioni della condizione.
Uno studio pubblicato su Brain ha identificato due sottotipi di sclerosi multipla utilizzando intelligenza artificiale, risonanze magnetiche ed esami del sangue. I risultati suggeriscono due distinti pattern di progressione biologica della malattia che potrebbero orientare future strategie terapeutiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it
