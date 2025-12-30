Due Natività realizzate dall’artista sannita Antonio Tommaselli in esposizione a Roma

Due Natività create dall’artista sannita Antonio Tommaselli sono esposte a Roma, nell’ambito dell’evento internazionale 100 Presepi in Vaticano, parte della rassegna “Il Giubileo è cultura”. Le opere, caratterizzate da statue dipinte a mano e rivestite in paglia intrecciata, rendono omaggio alla tradizione della Festa del Grano di Foglianise. Un’occasione per apprezzare l’arte e le radici culturali locali in un contesto di rilievo internazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Esposizione internazionale 100 Presepi in Vaticano, facente parte della Rassegna “Il Giubileo è cultura” ospita quest’anno la Natività realizzata da Antonio Tommaselli con statue dipinte a mano rivestite in paglia intrecciata, in omaggio alla tradizionale Festa del Grano di Foglianise. L’Esposizione è allestita in Piazza San Pietro sotto il Colonnato sinistro del Bernini, con Presepi provenienti da tutto il mondo.   Un’altra opera che rappresenta la Natività, realizzata dall’artista Antonio Tommaselli è esposta, per il secondo anno consecutivo, all’interno della Mostra dei Presepi allestita nella Cripta della Basilica di Sant’Antonio al Laterano, situata in centro a Roma, nella storica Via Merulana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

