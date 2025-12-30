Due Natività realizzate dall’artista sannita Antonio Tommaselli in esposizione a Roma

Due Natività create dall’artista sannita Antonio Tommaselli sono esposte a Roma, nell’ambito dell’evento internazionale 100 Presepi in Vaticano, parte della rassegna “Il Giubileo è cultura”. Le opere, caratterizzate da statue dipinte a mano e rivestite in paglia intrecciata, rendono omaggio alla tradizione della Festa del Grano di Foglianise. Un’occasione per apprezzare l’arte e le radici culturali locali in un contesto di rilievo internazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Esposizione internazionale 100 Presepi in Vaticano, facente parte della Rassegna “Il Giubileo è cultura” ospita quest’anno la Natività realizzata da Antonio Tommaselli con statue dipinte a mano rivestite in paglia intrecciata, in omaggio alla tradizionale Festa del Grano di Foglianise. L’Esposizione è allestita in Piazza San Pietro sotto il Colonnato sinistro del Bernini, con Presepi provenienti da tutto il mondo. Un’altra opera che rappresenta la Natività, realizzata dall’artista Antonio Tommaselli è esposta, per il secondo anno consecutivo, all’interno della Mostra dei Presepi allestita nella Cripta della Basilica di Sant’Antonio al Laterano, situata in centro a Roma, nella storica Via Merulana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Due Natività realizzate dall’artista sannita Antonio Tommaselli in esposizione a Roma Leggi anche: Cerreto Sannita, la Natività prende vita nella chiesa di San Martino Vescovo Leggi anche: Premio “Città di Salerno” per l’artista sannita Angelo Masone La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Confartigianato La Spezia e Comune della Spezia promuovono “I Presepi della Spezia” Confartigianato con il contributo del Comune della Spezia ha creato l’iniziativa dedicata alle scene della Natività realizzate in provincia. Sul portale Golfo dei Poeti e C - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.