Due lavoratori in nero in un negozio di oggetti usati | titolare denunciato e multa di oltre 12 mila euro

Nel comune di Salsomaggiore Terme, è stato scoperto un negozio di oggetti usati impiegare due lavoratori senza regolare contratto. La scoperta ha portato alla denuncia del titolare e al pagamento di una multa superiore ai 12.000 euro. L’intervento delle autorità evidenzia l’importanza di rispettare le norme sul lavoro per garantire condizioni lavorative corrette e tutelare i diritti di tutti.

Due lavoratori in nero all'interno di un negozio dedicato alla vendita di oggetti usati a Salsomaggiore Terme. È quello che hanno accertato i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma - supportati da personale dalla Stazione Carabinieri di Salsomaggiore Terme. Il titolare.

