Due feriti e un centinaio di persone bloccate | paura sulla funivia di Macugnaga

Martedì 30 dicembre, sulla funivia di Macugnaga, si è verificato un incidente presso la stazione di partenza, causando il blocco di circa cento persone e il ferimento di due individui. L'evento si è verificato alla stazione dell'impianto che porta al Passo del Monte Moro, a 2868 metri di quota. La situazione ha generato momenti di tensione, ma le operazioni di soccorso sono state avviate prontamente.

Si sono vissuti attimi di terrore nella mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, sulla funivia di Macugnaga (Verbano-Cusio-Ossola) a causa di un incidente che si è verificato presso la stazione dell'impianto di risalita che porta al Passo del Monte Moro a 2868 metri di quota. Secondo quanto riferito dai soccorritori, tuttora impegnati a ripristinare le condizioni di sicurezza e ad aiutare le persone in difficoltà, ci sono due feriti e un centinaio di passeggeri bloccati. L'incidente sarebbe stato causato da un errore in manovra nelle fasi di arrivo alla stazione: la funivia, presumibilmente per via dell' eccessiva velocità, ha subito una brusca frenata d'emergenza che ha provocato il ferimento di due escursionisti e l'interruzione del servizio su tutta la linea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

